香港数据：截至2月底止外汇储备资产为3,048亿美元--金管局

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透香港3月7日 - 香港金融管理局(HKMA)周四公布，据初步统计，截至2013年2月底的官方外汇储备资产为3,048亿美元，与1月底经修订的3,047亿美元相若。
金管局此前公布1月底外汇储备资产为3,210亿美元。为符合基金组织的数据公布特殊标准新指引，由2013年1月起，已从储备资产中剔除存放于本地银行的存款，因此经调整后数字与初步数字略有出入。
为数3,048亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的7倍多，约占港元货币供应M3的50%。（完）
参看相关细节，可点选金管局网址（here） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。