香港数据：截至2月底止外汇储备资产为3,048亿美元--金管局

路透香港3月7日 - 香港金融管理局(HKMA)周四公布，据初步统计，截至2013年2月底的官方外汇储备资产为3,048亿美元，与1月底经修订的3,047亿美元相若。

金管局此前公布1月底外汇储备资产为3,210亿美元。为符合基金组织的数据公布特殊标准新指引，由2013年1月起，已从储备资产中剔除存放于本地银行的存款，因此经调整后数字与初步数字略有出入。