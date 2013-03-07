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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 16:59 BJT

香港数据：截至2月底止外汇储备资产为3,048亿美元--金管局

路透香港3月7日 - 香港金融管理局(HKMA)周四公布，据初步统计，截至2013年2月底的官方外汇储备资产为3,048亿美元，与1月底经修订的3,047亿美元相若。

金管局此前公布1月底外汇储备资产为3,210亿美元。为符合基金组织的数据公布特殊标准新指引，由2013年1月起，已从储备资产中剔除存放于本地银行的存款，因此经调整后数字与初步数字略有出入。

为数3,048亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的7倍多，约占港元货币供应M3的50%。（完）

参看相关细节，可点选金管局网址（here） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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