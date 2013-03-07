中国债市：现券收益率变化有限，市场关注资金面动向

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透北京3月7日 - 中国银行间债市周四现券收益率整体波动不大，未来政策面动向缺乏指引，机构观望情绪仍然弥漫场内。经济数据将于本周陆续出炉，不过交易人士认为，2月数据受春节假期因素扰动，对判断未来经济发展趋势的参考性有限，相对更关注下周资金面动向。
“金融债下了1bp（基点）之内，信用这边中票卖压强一些，上了1-2bp吧，但整体都变化不大。”上海一银行交易员称。
上述交易员并称，对于下周资金面预期“要谨慎些，不知道民生银行转债什么时候发行，这将是一个扰动因素。”
继上周资金面一度捉襟见肘后，本周流动性重现宽松，资金价格大幅回落，中国央行公开市场维持50亿元的小幅净回笼力度，为春节后连续第三周净回笼。
据汤森路透旗下IFR此前援引两位消息人士称，中国民生银行 初定将于下周五（15日）启动发行其巨额A股可转债。是次可转债期限为六年，最多募资200亿元人民币。
本周五(8日)中国海关将公布2月份进出口贸易数据，周六(9日)国家统计局将公布包括CPI等宏观数据。路透综合22家机构预测中值结果显示，中国2月居民消费价格指数（CPI)同比涨幅料跳升至3%，这主要是因为春节因素导致2月前两周食品价格涨幅较大，且月内油价上调亦增强通胀压力。
中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率大幅下行，其中七天品种降幅近50个基点（bp）至年内低位。公开市场小幅“抽水”对流动性影响不大，资金面整体供大于求。
剩余期限约0.8657年的国债130002券最新报价对应收益率 为2.7474%/2.7301%,上交易日尾盘报2.7474%/2.7299%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 2.4788 2.5326
上日 2.8494 2.9859
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8910/2.8270 国债参考率报价 2.7870/2.7205 金融债参考率报价 3.3713/3.2968(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。