中国债市：现券收益率变化有限，市场关注资金面动向

路透北京3月7日 - 中国银行间债市周四现券收益率整体波动不大，未来政策面动向缺乏指引，机构观望情绪仍然弥漫场内。经济数据将于本周陆续出炉，不过交易人士认为，2月数据受春节假期因素扰动，对判断未来经济发展趋势的参考性有限，相对更关注下周资金面动向。

“金融债下了1bp（基点）之内，信用这边中票卖压强一些，上了1-2bp吧，但整体都变化不大。”上海一银行交易员称。

上述交易员并称，对于下周资金面预期“要谨慎些，不知道民生银行转债什么时候发行，这将是一个扰动因素。”

继上周资金面一度捉襟见肘后，本周流动性重现宽松，资金价格大幅回落，中国央行公开市场维持50亿元的小幅净回笼力度，为春节后连续第三周净回笼。

据汤森路透旗下IFR此前援引两位消息人士称，中国民生银行 初定将于下周五（15日）启动发行其巨额A股可转债。是次可转债期限为六年，最多募资200亿元人民币。

本周五(8日)中国海关将公布2月份进出口贸易数据，周六(9日)国家统计局将公布包括CPI等宏观数据。路透综合22家机构预测中值结果显示，中国2月居民消费价格指数（CPI)同比涨幅料跳升至3%，这主要是因为春节因素导致2月前两周食品价格涨幅较大，且月内油价上调亦增强通胀压力。

中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率大幅下行，其中七天品种降幅近50个基点（bp）至年内低位。公开市场小幅“抽水”对流动性影响不大，资金面整体供大于求。

剩余期限约0.8657年的国债130002券最新报价对应收益率 为2.7474%/2.7301%,上交易日尾盘报2.7474%/2.7299%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.4788 2.5326

上日 2.8494 2.9859

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8910/2.8270 国债参考率报价 2.7870/2.7205 金融债参考率报价 3.3713/3.2968(完)