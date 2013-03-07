重发-《独家新闻》精通国际业务的官员或掌管中国商务部和中投公司--消息

楼继伟将接替谢旭人，而谢旭人很有可能担任全国社保基金理事会理事长，接替即将退休的戴相龙。截至2012年6月中旬，全国社保基金规模为18.3万亿元人民币(2.94万亿美元)。

现年65岁的谢旭人已达到了国务院正部级职务的法定退休年龄，而且在去年11月的十八大上，其亦未入选由205名委员组成的中央委员会。

“谢旭人(作为财政部长)很少外出就餐。当在外吃饭时，他也会费用自理，这让请客的主人和随从客人感到尴尬，”一名知悉谢旭人行事风格的财经行业消息人士说。

证监会、中投公司、财政部和社保基金拒绝对计划中的人事变动作出即刻置评。无法联系到郭树清、楼继伟和谢旭人。

路透上周报道，据四位消息人士透露，已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在下月出任政协副主席。不过出乎外界意料的是，周小川还将继续留任中国央行行长一职，因领导人寻求维持金融改革的势头。

消息人士表示，跟周小川一样，现年68岁的陈元亦可能被任命为政协副主席,同时留任国家开发银行(CDB) 董事长一职。

屠新泉说，商务部被视为是对改革态度最开明和的中国部委之一，这意味着对高虎城的任命,可能会带来更广泛的影响。

此举意义重大，因北京当局越来越有兴趣持有贸易伙伴国的实物资产，中国贸易带来的稳步收入可能被用于资产收购。这样一来，将起到一石二鸟的效果，既能平衡资本流动，又能降低对美国和欧洲的纸面资产的曝险。分析师称，中国最高决策层已厌倦了持有美国和欧洲纸面上的资产。(完)