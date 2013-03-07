版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 17:15 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3023     1.2965      +0.45      -1.30     1.3194
 美元/日圆                         93.90      94.06      -0.17      +8.25      86.74
 欧元/日圆                        122.29     122.17      +0.10      +6.84     114.46
 美元/瑞郎                        0.9463     0.9486      -0.24      +3.36     0.9155
 英镑/美元                        1.4993     1.5016      -0.15      -7.74     1.6251
 美元/加元                        1.0300     1.0319      -0.18      +3.82     0.9921
 澳元/美元                        1.0270     1.0227      +0.42      -1.18     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8297     0.8283      +0.17      +0.17     0.8283
 澳元/日圆                        96.460     96.300      +0.17      +7.02     90.130
 新西兰元/日圆                    77.920     77.900      +0.03     -44.67    140.820
 英镑/日圆                        140.82     141.38      -0.40      +0.00     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2374     1.2359      +0.12      -1.32     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 王冠中; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐