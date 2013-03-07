香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3023 1.2965 +0.45 -1.30 1.3194 美元/日圆 93.90 94.06 -0.17 +8.25 86.74 欧元/日圆 122.29 122.17 +0.10 +6.84 114.46 美元/瑞郎 0.9463 0.9486 -0.24 +3.36 0.9155 英镑/美元 1.4993 1.5016 -0.15 -7.74 1.6251 美元/加元 1.0300 1.0319 -0.18 +3.82 0.9921 澳元/美元 1.0270 1.0227 +0.42 -1.18 1.0393 新西兰元/美元 0.8297 0.8283 +0.17 +0.17 0.8283 澳元/日圆 96.460 96.300 +0.17 +7.02 90.130 新西兰元/日圆 77.920 77.900 +0.03 -44.67 140.820 英镑/日圆 140.82 141.38 -0.40 +0.00 140.82 澳元/新西兰元 1.2374 1.2359 +0.12 -1.32 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 高琦)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。