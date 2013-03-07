更新版１-台湾经济：1-2月出口年增2%，对欧美出口情势较疲弱

(新增分析师和官员评论)

* 台湾1-2月出口较上年同期小升2%

* 2月出口同比降幅达15.8%,创去年1月以来最大

* 资本设备进口升温

路透台北3月7日 - 台湾1-2月出口较上年同期小升2%，财政部周四表示，出口情势续趋改善，且资本设备进口升温；不过，美国和欧洲的出口转弱可能须要持续观察。

财政部公布，2月出口金额较上年同期衰退15.8%，远高于市场预估的衰退9.75%，并创自去年1月以来最大衰退幅度。

财政部表示，2月衰退主要受农历春节因素影响，手机产品出口表现不佳也是部分原因，地区方面，美国和欧洲的1-2月出口仍为衰退4.2%和衰退7.3%，相较出口至中国(含香港)的成长4.3%逊色不少。

财政部统计处长叶满足说，〞2月出口情况比我预期的有少一些，欧洲和美国的出口不好，1-2月还是衰退...有点奇怪。〞

财政部资料显示，1-2月出口以矿产品表现最突出，较上年同期成长50.1%。另外光学器材及电子产品升6.9%及2.7%也不差。不过，非电子产品如机械、纺织品等出口则见下滑，表现平疲。

永丰金控分析师黄韵玲也说，2月虽然有过年因素，但出口表现还是有点弱，预料全年出口仅能个位数成长。接下来就要看3月是否仍比预期疲弱，进而影响GDP表现，若第一季GDP年增率比预期的3.72%弱很多的话，我们对全年GDP增长3.82%的目标就会下修。

"在复苏缓慢，且资金宽松的环境下，预料央行货币政策难以调整。"黄韵玲说。

**进口资本设备升温**

进口方面，2月进口则较上年同期衰退8.5%，大于市场预期的衰退6.8%。2月贸易收支为顺差9.2亿美元，上月为顺差4.7亿美元。

财政部官员并指出，1-2月的资本设备进口年增16.5%，明显弹升，主要因素虽有去年同期的基期较低的原因以外，厂商对未来的景气有看好迹象。

叶满足说，"当然去年1-2月的资本设备进口表现不好，基期比较低。不过今年以来资本设备表现不错，也是延续去年下半年以来的趋势。〞(完)