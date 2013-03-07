东北亚情势：朝鲜称将对美国执行先发制人核武攻击的权利

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透首尔3月7日 - 朝鲜(北韩)周四扬言将对任何发动攻击者执行其先发制人核武攻击的权利；在联合国准备对朝鲜执行新的制裁之际，平壤当局拉高对“敌意”国家发声的音量。
“由于美国即将发动核武战，我们将会对侵略国的主要据点执行先发制人的核武攻击权利，以扞卫我们的主权利益，”朝鲜中央通讯社发布的外交部发言人声明指出。(完)
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。