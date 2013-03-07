台湾汇市：台币微幅收贬，方向不明令成交量急冻

* 方向难以预料，投资客退场观望 * 外资及进出口商双向承作 * 明日主要交投区间料持于29.600-29.700 路透台北3月7日 - 台币兑美元 周四量缩收低2.5分，结束此前连两天走高。在 汇价走向不明的情况下，市场交易意愿急遽降温，交易员称明日本周最后一个交易日料市况 依旧低迷，或待明晚美国非农数据出炉后，重新定位可能方向。 汇银人士指出，今日亚洲盘中国际美元指数 一度飙高，特别对非美币别如欧元E UR=等涨势明显，日圆 也同样受挫至贬破94日圆，然而未能持久，盘末美元指数又吐 回升幅；且多数亚币虽然趋贬，但幅度不大，台币也相对持坚，主要仍因国际金融情势混乱 ，令投资客缺乏交投指引，宁可退场观望。 “现在大家对各种货币似乎失去了评价基准，不知道哪里才是合理的价位。”一外资银 行交易员说。 交易员表示，今日场中只有少数外资例行的汇入汇出，以及进口商的实质美元买需，出 口商很安静。台北两个外汇经纪商合计交易量仅有5.65亿美元，为今年以来除补行交易日外 的罕见低量。 市场人士观察指出，美元对非美货币仍相对强势，但在新兴市场的亚币部分，感觉上仍 具一定风险胃纳气氛，也有资金的吸引力，在汇价上因而展现支撑，大贬并不容易，短期还 是看区间盘整、倾向持平。台币处于相同基调内，明日29.600-29.700仍是市场相对有共识 的交投范畴。 美元指数周四一度在六个半月高点附近徘徊，此前公布的强劲就业数据强化了美国就业 市场正在好转的预期。就业情况是美联储(FED)评估其刺激举措力道的重要条件。2月ADP民 间就业人数增加19.8万人，超过分析师预估的增加17万人。 不过交易员也指出，如果隔夜欧洲央行意外降息，仍将波及新兴亚币。而英国央行持续 宽松虽已为市场消化，但仍会干扰风险胃纳，明早仍须观察欧元及与台币具比价效应的韩元 走向。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，今日美元/台币各天期只有微幅的变化，海 外投资者也同样感到迟疑，对风险资产没有预设方向。 台湾股市 今日微幅收涨0.13%报7,960.51点，外资及陆资在台股微幅买超9.72亿 台币，连续第三天买超。 本周全球重要数据及事件包括今日稍晚欧洲央行公布利率声明晚、英国央行货币政策声 明；周五G20代表会议、美国公布2月非农就业数据。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.695 29.670 29.626-29.720 29.720 3.5 6.27 元太外汇经纪公司 29.639 29.625 29.630-29.685 29.685 2.15 3.38 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.185/-0.165 -0.205/-0.190 (完)