台湾债市：102/6期借券成交14.38亿台币，加权平均利率0.6505%

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透台北3月7日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如 下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 (上日余额) 率 102/6 14.38 0.6800 0.6020 0.6505 186.5 190.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。