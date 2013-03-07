中国能源：中石化旗下金陵石化今年原油加工量拟升至1,700万吨--总经理

路透北京3月7日 - 中国石油化工股份有限公司 金陵分公司董事长、总经理赵日峰称，今年金陵石化的原油加工量计划达到1,700万吨，高于去年的1,400万吨。

他周四在两会(全国人大和政协会议)间隙对记者表示, 作为全国最大的航空煤油的生产商之一,其航空煤油在国内的市场份额约为12%,今年该公司航空煤油的产量将争取达到200万吨，亦高于去年的180万吨，而其航空煤油的产能则有240-250万吨水平。

“今年根据经济的发展情况，和市场的情况，考虑(原油加工量)开1,700万吨，产能规模稳定在1,800万吨，...没有进一步扩产的计划。”赵日峰称，将会进一步加快产品结构调整，满足节能减排。

他还表示,十二五(2011-2015年)期间金陵石化计划在环保投入3.4亿元人民币左右,低于十一五（2006-2010年）期间的5.8亿元,主要用于电厂脱硝等方面。

赵日峰称，金陵石化目前90%以上的原油需要进口，进口来源主要是沙特和伊拉克，而去年开始其就逐步减少伊朗原油的进口。他并强调，虽然国内大部分炼厂处于亏损局面，但金陵石化目前在炼油板块仍能有一定的利润。

对于发改委主任张平表示将研究油价形成机制方案，赵日峰称，此举意在让油品回归市场化，加快国内与国际市场的接轨，但料不会一步到位。

中国发改委主任张平稍早称，正在研究油价形成机制方案，包括缩短调价周期及取消临界点。(完)