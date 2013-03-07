更新版 1-中国货币市场：隔夜和七天回购利率大跌，资金面整体供过于求

(新增收盘报价及交易量数据)

路透北京3月7日 - 中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率大幅下行，其中七天品种降幅近50个基点（bp）至年内低位。公开市场小幅“抽水”对流动性影响不大，资金面整体供大于求。

交易人士表示，未来政策面存在不确定性，需密切关注公开市场动向，且市场对中长期资金面的谨慎观望心态不敢轻言放松。

“各个期限都有出的，包括一些大行也在出，供大于求，处于一种不太好出的情况。”上海一券商交易员表示。

他并提到，今日七天品种需求相对较弱，可能与民生银行 可转债或于下周进行有关，“可能是考虑到下周15号左右有民生银行可转债的发行，所以如果借七天品种的话，在14号之前到期，多少影响届时机构资金运用，所以今天相对隔夜和14天，七天不是很好出，有些机构减点出。”

中国央行公开市场今日进行50亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于2.75%。本周净回笼资金50亿元，这一规模与上周相同。

据路透报价系统显示，七天期质押式回购加权利率 报2.5326%，不仅创下今年新低，亦创下去年9月4日来低位，彼时收盘加权利率为2.4985%。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,188.73亿元人民币,较周三6,229.93亿元的交易量变化不大;其中,隔夜品种成交量为5,094.41亿元,周三为5,081.07亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17：03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）

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质押式回购加权平均利率

其中：隔夜 2.4788 2.8494 -37.06 5,094.41

七天 2.5326 2.9859 -45.33 789.28

14天 3.0647 3.1678 -10.31 127.08

上交所债券回购

其中：隔夜 2.2800 1.0350 +122.00 1,459.85

七天 2.5050 2.6500 -14.50 133.03

14天 3.0000 3.1000 -10.00 45.75

回购定盘利率

其中：隔夜 2.4960 2.8896 -39.36

七天 2.5300 3.0000 -47.00

14天 3.1000 3.1900 -9.00

shibor

其中：隔夜 2.4860 2.8580 -37.20

七天 2.5190 2.9980 -47.90

三个月 3.8837 3.8866 -0.29

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