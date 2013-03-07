中国能源：中石油称在委内瑞拉的投资合作项目未受该国总统去世影响

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透香港3月7日 - 中石油集团总经理周吉平周四对路透表示，委内端拉总统查韦斯去世目前未对中石油在该国的投资合作项目有什么影响,但会密切关注形势的变化。
“我想，推动中委油气合作对双方都是有重要意义的,我们会继续发展。”他在参加两会的间隙表示。
中石油在委内瑞拉的油气投资项目主要有陆湖勘探开发项目、苏马诺油田开发项目、奥里乳化油项目和奥里诺科重油项目。
委内瑞拉总统查韦斯与癌症抗争两年后于周二去世，结束了14年的统治生涯，享年58岁。
查韦斯去世的消息公布之后，委内瑞拉国营油企PDVSA随即表示，该公司全部设施均正常运作，且保证国内供应无虞。委内瑞拉不但是南美最大石油出口国，也是美国四大石油供应国之一，同时也是中国燃料进口的重要来源。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。