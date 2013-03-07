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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 18:15 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限    年利率        主体评级     发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*北京基础设     28     10    簿记区间5.0%-5.5%  AAA        3/11-3/13   银河证券
施投资公司               (第七年末附附发行人和投资者选择权)            中信建投       
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文登城市         7      7          6.38%         AA        3/6-3/8     齐鲁证券
资产经营公司               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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安康国资        10      7          6.35%         AA-       3/6-3/8     国开证券
经营公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保)
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绍兴交通        15      7          6.00%         AA        3/4-3/8     国信证券
投资集团                (第五年末附附发行人和投资者选择权)
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精工控股集团     4.5    5          6.50%         AA        3/5-3/8     浙商证券 
                          （由精功集团提供担保）            
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乌鲁木齐高新区  10      7          6.18%         AA        3/5-3/8     宏源证券
国资投管公司               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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上海奉贤南桥     6.5    7          6.25%         AA        3/5-3/11    东吴证券
新城建设公司               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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三明城建        18      7          6.40%         AA        3/5-3/11    兴业证券
投资公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地提供担保)国开证券
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九江国有资       9      7          6.68%         AA        3/7-3/11    天风证券             
产经营公司               （第3-7年末每年偿还20%本金）
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海宁资产        15      7          6.08%         AA+       3/6-3/12    国信证券
经营公司       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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北京经济技术     6.5    5          5.29%         AA+       3/6-3/12    中银国际
投资开发公司    (第三、四和五年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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南京国资集团    35      7          5.40%        AAA        3/6-3/12   华泰联合证券   
                         （第3-7年末每年偿还20%本金）
                30     10          5.60%
                 （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金）
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大理州旅游       8      7     前五年利率6.50%    AA         3/7-3/12    平安证券             
产业开发集团               (第五年末附发行人和投资者选择权)
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山西能源交      10      7         *5.29%         AA+        3/8-3/12   中信建投证券       
通投资公司                (第五年末附发行人和投资者选择权)
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甘肃国资         8      7          5.40%        AAA         3/6-3/14    华龙证券
投资集团          (第五、六和七年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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溧阳城市建      12      7         *6.20%         AA         3/8-3/14    国信证券             
设发展公司                （第3-7年末每年偿还20%本金）        
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武汉城市建设    12      7         *5.60%         AA+        3/8-3/14    长江证券             
投资开发集团              （第3-7年末每年偿还20%本金）                  国开证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 镇江城市建    10         3   区间5.20%-5.70%       AA        3/7-3/8     民生银行
 设投资集团 
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 盐城国有资     5         3   区间5.20%-5.70%       AA        3/7-3/8     民生银行
 产投资集团  
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 无锡新区经    10         3   区间5.20%-5.70%       AA        3/7-3/8     民生银行       
 济发展集团
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 天津保税区    10         3   区间4.90%-5.40%       AA+        3/7-3/8    民生银行
 投资控股集团            
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
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