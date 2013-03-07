《中国企业债发行日程表》--3月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *北京基础设 28 10 簿记区间5.0%-5.5% AAA 3/11-3/13 银河证券 施投资公司 (第七年末附附发行人和投资者选择权) 中信建投 =================================================================================== 文登城市 7 7 6.38% AA 3/6-3/8 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 安康国资 10 7 6.35% AA- 3/6-3/8 国开证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保) =================================================================================== 绍兴交通 15 7 6.00% AA 3/4-3/8 国信证券 投资集团 (第五年末附附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 精工控股集团 4.5 5 6.50% AA 3/5-3/8 浙商证券 （由精功集团提供担保） =================================================================================== 乌鲁木齐高新区 10 7 6.18% AA 3/5-3/8 宏源证券 国资投管公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 上海奉贤南桥 6.5 7 6.25% AA 3/5-3/11 东吴证券 新城建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 三明城建 18 7 6.40% AA 3/5-3/11 兴业证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地提供担保)国开证券 =================================================================================== 九江国有资 9 7 6.68% AA 3/7-3/11 天风证券 产经营公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 海宁资产 15 7 6.08% AA+ 3/6-3/12 国信证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 北京经济技术 6.5 5 5.29% AA+ 3/6-3/12 中银国际 投资开发公司 (第三、四和五年末分别偿还30%、30%和40%本金) =================================================================================== 南京国资集团 35 7 5.40% AAA 3/6-3/12 华泰联合证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） 30 10 5.60% （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金） =================================================================================== 大理州旅游 8 7 前五年利率6.50% AA 3/7-3/12 平安证券 产业开发集团 (第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 山西能源交 10 7 *5.29% AA+ 3/8-3/12 中信建投证券 通投资公司 (第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 甘肃国资 8 7 5.40% AAA 3/6-3/14 华龙证券 投资集团 (第五、六和七年末分别偿还30%、30%和40%本金) =================================================================================== 溧阳城市建 12 7 *6.20% AA 3/8-3/14 国信证券 设发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 武汉城市建设 12 7 *5.60% AA+ 3/8-3/14 长江证券 投资开发集团 （第3-7年末每年偿还20%本金） 国开证券 =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 镇江城市建 10 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 设投资集团 =================================================================================== 盐城国有资 5 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 产投资集团 =================================================================================== 无锡新区经 10 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 济发展集团 =================================================================================== 天津保税区 10 3 区间4.90%-5.40% AA+ 3/7-3/8 民生银行 投资控股集团 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)