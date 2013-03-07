离岸人民币：台湾富邦金称今年台湾DBU人民币存款应能突破600亿

路透台北3月7日 - 台湾主要民营金控--富邦金控 周四指，台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款业务开办后引起全台风潮，预估今年人民币存款应能突破600亿人民币，并有机会上看1,000亿人民币。

富邦金控总经理龚天行今天在一场两岸金融论坛上并表示，后两岸人民币清算时期，台湾金融业将朝扩大人民币资产池、建立人民币双向回流机制，以及成为第二个人民币离岸中心等三个阶段发展。

自人民币DBU业务上路至今，富邦金控旗下台北富邦银行的DBU人民币存款总额已达人民币9亿元以上，另北富银首档人民币组合式商品上架不到两周，销售金额即突破7,000万元人民币。

龚天行指出，台湾拥有迅速自然累积人民币资产池与民众持有人民币资产意愿相对较高的特性与优势。

“台湾不必与香港、新加坡甚至伦敦在历史经验及各自优劣上互较长短，”他说。

龚天行认为，藉由多元化人民币金融商品之流通，逐步建立人民币双向回流机制。接下来，台资与陆资企业可自由选择两岸三地产业特性进行筹资，透过宝岛债和人民币计价股票之发行，降低企业资金调度成本。台湾金融业可吸纳各离岸市场人民币资金，成为继香港后第二个人民币离岸中心。

投资银行德意志银行 此前预测,随着新政策的推出,到2013年底,台湾人民币存款可能会激增至1,000亿元,并在接下来的2-3年内增至2,000亿元.

台湾本地银行2月6日起全力拥抱人民币业务,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.