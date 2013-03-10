中国数据: 2月社会融资规模1.07万亿元，新增贷款6,200亿--央行

中国汇市：人民币早盘微跌短期料延续区间波动，关注美国汇率报告
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。
* 中国2月广义货币供应量(M2)同比增长15.2%(路透调查中值为+15.1%)--央行
* 中国2月新增人民币贷款6200亿元(路透调查中值为7500亿元)--央行
* 中国2月末人民币各项贷款余额同比增长15.0%(路透调查中值为+15.3%)--央行
路透北京3月10日 - 中国人民银行周日公布，初步统计，2月社会融资规模为1.07万亿元人民币，比上年同期增加228亿元；当月新增人民币贷款6,200亿元，低于路透调查中值7,500亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，1-2月社会融资规模为3.61万亿元，比上年同期多1.59万亿元。
央行还公布，2月末，广义货币(M2)余额99.86万亿元,同比增长15.2%，略高于15.1%的路透调查中值.
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
以下为具体历史数据:
货币供应量(较上年同期%):
2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
M2 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6 13.2 12.8 13.4
M1 9.5 15.3 6.5 5.5 6.1 7.3 4.5 4.6 4.7 3.5 3.1 4.4
M0 17.2 4.4 7.7 10.7 10.5 13.3 9.7 10.0 10.8 10.0 10.4 10.6
人民币贷款:
2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
新增(亿元) 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198 7,932 6,818 10,100
余额(万亿) 64.70 64.08 62.99 62.54 62.01 61.51 60.89 60.18 59.64 58.72 57.93 57.25
同比增长(%) 15.0 15.4 15.0 15.7 15.9 16.3 16.1 16.0 16.0 15.7 15.4 15.7
(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。