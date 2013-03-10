中国数据: 2月社会融资规模1.07万亿元，新增贷款6,200亿--央行

中国汇市：人民币早盘微跌短期料延续区间波动，关注美国汇率报告

路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。