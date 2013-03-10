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中国汇市 | 2013年 3月 10日 星期日 15:36 BJT

中国数据: 2月社会融资规模1.07万亿元，新增贷款6,200亿--央行

* 中国2月广义货币供应量(M2)同比增长15.2%(路透调查中值为+15.1%)--央行

* 中国2月新增人民币贷款6200亿元(路透调查中值为7500亿元)--央行

* 中国2月末人民币各项贷款余额同比增长15.0%(路透调查中值为+15.3%)--央行

路透北京3月10日 - 中国人民银行周日公布，初步统计，2月社会融资规模为1.07万亿元人民币，比上年同期增加228亿元；当月新增人民币贷款6,200亿元，低于路透调查中值7,500亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1-2月社会融资规模为3.61万亿元，比上年同期多1.59万亿元。

央行还公布，2月末，广义货币(M2)余额99.86万亿元,同比增长15.2%，略高于15.1%的路透调查中值.

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

以下为具体历史数据:

货币供应量(较上年同期%):

2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

M2 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6 13.2 12.8 13.4

M1 9.5 15.3 6.5 5.5 6.1 7.3 4.5 4.6 4.7 3.5 3.1 4.4

M0 17.2 4.4 7.7 10.7 10.5 13.3 9.7 10.0 10.8 10.0 10.4 10.6

人民币贷款:

2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

新增(亿元) 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198 7,932 6,818 10,100

余额(万亿) 64.70 64.08 62.99 62.54 62.01 61.51 60.89 60.18 59.64 58.72 57.93 57.25

同比增长(%) 15.0 15.4 15.0 15.7 15.9 16.3 16.1 16.0 16.0 15.7 15.4 15.7

(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)

(发稿 林琦；审校 张喜良)
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