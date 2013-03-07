更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，但结汇盘限制跌幅

(更新收盘价格) * 人民币即期结束前两日升势 * 隔夜美元走升及中间价低开 * 盘中结汇力道仍较大 * 结汇盘限制人民币跌幅 路透香港3月7日 - 人民币兑美元即期 周四收盘下跌，美国就业形势似有好 转迹象，拉高隔夜美元，中间价格亦低开，促使人民币即期结束两日来升势，但结汇卖盘在 低档形成支撑。 交易员指出，两会(人大与政协)期间市场缺乏单边推动行情的诱因，人民币将视国际美 元以及中间价格而动。然而，净结汇力道仍较大，成为推动人民币升值的压力。短线区间先 看6.2100-6.2450。 一家以华南为基地的商业银银行人士说，”国际美元今天比较强，(美元/人民币)中间 价格开高，汇价就跟着走。” 人民币即期开低走低，但交易商称整日均见客盘结汇，虽然亦有购汇盘出现，＂总体来 说，结汇的力量大些。＂一上海外资行交易员说。 美元指数 周四在六个半月高点附近徘徊，此前公布的强劲就业数据强化了美国就 业市场正在好转的预期。就业情况是美联储(FED)评估其刺激举措力道的重要条件。一旦美 元明显升穿82.72，将增加美元进一步上行的可能性。 中国人民银行副行长易纲今日称，目前人民币每日涨跌1%的波幅限制“是合适的”。此 前，全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，目前1%的人民币汇率波幅是合适的，现在世界 经济不确定的情况下，通过央行干预保持汇率稳定有利于中国经济和世界经济。 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2202 6.2181 -0.03% 中间价 6.2785 6.2745 -0.06% 日内相对于中间价最大波幅(上限 0.94% 日高 日低 ±1%) 日内波动幅度(pips) 31点 6.2188 6.2219 2013年来即期升贬值幅度 +0.16% 1年期美元/人民币掉期升水 <CNY1 1,080.00 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:11 今日 上日 1年期NDF 6.3146/80 6.3165 CNH即期 6.2048/57 6.2080 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)