版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 18:02 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，但结汇盘限制跌幅

(更新收盘价格)
    * 人民币即期结束前两日升势
    * 隔夜美元走升及中间价低开
    * 盘中结汇力道仍较大
    * 结汇盘限制人民币跌幅

    路透香港3月7日 - 人民币兑美元即期 周四收盘下跌，美国就业形势似有好
转迹象，拉高隔夜美元，中间价格亦低开，促使人民币即期结束两日来升势，但结汇卖盘在
低档形成支撑。
    
    交易员指出，两会(人大与政协)期间市场缺乏单边推动行情的诱因，人民币将视国际美
元以及中间价格而动。然而，净结汇力道仍较大，成为推动人民币升值的压力。短线区间先
看6.2100-6.2450。
    
    一家以华南为基地的商业银银行人士说，”国际美元今天比较强，(美元/人民币)中间
价格开高，汇价就跟着走。”

　　人民币即期开低走低，但交易商称整日均见客盘结汇，虽然亦有购汇盘出现，＂总体来
说，结汇的力量大些。＂一上海外资行交易员说。

　　美元指数 周四在六个半月高点附近徘徊，此前公布的强劲就业数据强化了美国就
业市场正在好转的预期。就业情况是美联储(FED)评估其刺激举措力道的重要条件。一旦美
元明显升穿82.72，将增加美元进一步上行的可能性。

　　中国人民银行副行长易纲今日称，目前人民币每日涨跌1%的波幅限制“是合适的”。此
前，全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，目前1%的人民币汇率波幅是合适的，现在世界
经济不确定的情况下，通过央行干预保持汇率稳定有利于中国经济和世界经济。 

           在岸市场人民币兑美元     今日         上日         升贬
        即期成交价格                  6.2202       6.2181       -0.03%
              中间价                  6.2785       6.2745       -0.06%
                                                                      
  日内相对于中间价最大波幅(上限        0.94%     日高         日低
                          ±1%)                            
             日内波动幅度(pips)         31点       6.2188       6.2219
        2013年来即期升贬值幅度        +0.16%                          
                                                                      
 1年期美元/人民币掉期升水 <CNY1     1,080.00                          
                        Y=CFXS>                            
                                                                      
   离岸人民币市场,北京时间17:11     今日         上日                 
         1年期NDF                  6.3146/80       6.3165             
                 CNH即期           6.2048/57       6.2080             
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
   
      人民币汇率市场报导/掉期        
    全球主要外汇市场收盘报导       
    人民币离岸/NDF相关新闻         
    全球外汇市场主要消息           
    人民币在岸相关新闻             
    全球外汇动态                   
    人民币外汇期权                 

 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐