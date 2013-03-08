重温稿-台湾货币市场：银行采负数操作但无损宽松，短率不变

* 提存期初负数操作

* 资金充裕

* 季底情势仍有变数

记者 高洁如

路透台北3月7日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。银行在提存期初多采取负数操作之际，市场资金仍显宽裕。不过，部分银行对跨月的资金操作仍有所保留，对月底的资金情势投下一丝变数。

资金调度人员表示，虽然上日全体银行留下不少的负数，但实际上资金并不缺乏。本月适逢季底，目前大多数银行对于跨月资金的调度多有所保留。不过，他们多半也承认，以目前的资金泛滥的情势来看，月底时应有不少银行将会受不了资金堆积而加入拆出行列，资金情势应不致太紧俏。

“一早钱就很多，后来央行收的存单也没有太积极，”一位本地银行资金调度人员说。

资金调度人士表示，上日央行透过公开市场在市场上净释出近800亿台币，今日预估将转为净小幅收回，但央行维持货币市场资金宽裕的情势短期恐仍将不变。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日亦同;今日区间在0.295-0.41%，上日在0.295-0.42%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上交易日在0.388-0.46%。

**短票利率平稳**

票券商指出，今日短票发行量不算太少，但是银行买票的意愿仍然踊跃。短票的利率大致和上日持稳不变。

〞今天票很多，钱也算多，所以很快敲一敲就结束(收盘)了!〞一位大型票券商交易员表示。

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。0.71%的短票落点多已跨月。

台湾央行周四公布，今日共发行1,352.1亿台币存单，其中包含1,000亿台币的364天期存单，若相较存单到期金额1,164亿，存单发行余额增加188.1亿台币。 周五存单到期1,574亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负14亿台币；累计超额准备为222亿台币，加计前期1%的超额准备为1,390亿台币。

**公债RP利率持稳**

台湾公债与公司债附买回(RP)利率则平稳。资金调度人士表示，月底央行要召开理监事会议，不过近期资金偏向宽松的环境没有改变，短率持稳在既定区间，感觉不出来货币政策有要调整迹象。

一证券商交易员指出，整体资金偏多，投信与寿险业者仍有去化需求，不过没有新券可做，至于RP利率也没有下调的空间。

另一票券商交易员则称，手中虽有新券，但因资金宽裕，资金调度以拆款为主，RP到期续做即可。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。

票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。