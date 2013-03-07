欧元债市：西班牙标售50亿欧元债券，平均收益率下滑

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透马德里3月7日 - 西班牙周四售出三笔债券，筹资50亿欧元(65亿美元)，在计划筹资规模的上端，且借款成本下滑，尽管意大利政局存在不确定性。
西班牙财政部原计划发债筹资40亿-50亿欧元，这些债券到期日分别为2015年10月31日、2018年1月31日和2023年1月31日。
2015年到期的债券售出5.69亿欧元，平均收益率(殖利率)为2.632%，1月17日上次标售时为2.713%。投标倍数为4.9倍，上次为2.0倍。
2018年到期的债券售出20亿欧元，收益率为3.572%，较2月7日上次标售下滑55个基点。投标倍数为2.3倍，上次为2.2倍。
指标10年期公债售出24亿欧元，平均收益率为4.917%，2月21日上次标售时为5.202%。投标倍数为2.3倍，上次为1.6倍。(完)
(编译 田建华; 审校 王冠中)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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