欧元债市：西班牙标售50亿欧元债券，平均收益率下滑

路透马德里3月7日 - 西班牙周四售出三笔债券，筹资50亿欧元(65亿美元)，在计划筹资规模的上端，且借款成本下滑，尽管意大利政局存在不确定性。

西班牙财政部原计划发债筹资40亿-50亿欧元，这些债券到期日分别为2015年10月31日、2018年1月31日和2023年1月31日。

2015年到期的债券售出5.69亿欧元，平均收益率(殖利率)为2.632%，1月17日上次标售时为2.713%。投标倍数为4.9倍，上次为2.0倍。

2018年到期的债券售出20亿欧元，收益率为3.572%，较2月7日上次标售下滑55个基点。投标倍数为2.3倍，上次为2.2倍。

指标10年期公债售出24亿欧元，平均收益率为4.917%，2月21日上次标售时为5.202%。投标倍数为2.3倍，上次为1.6倍。(完)