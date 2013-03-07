日本个股：夏普料将寻求新银行贷款，三星之后料无进一步股权交易--消息

路透东京3月7日 - 三名知情消息人士指出，日本夏普 可能会寻求办理新的银行贷款，以利偿还9月到期的21亿美元可转债，在韩国三星电子 同意以1.11亿美元买下夏普3%股权后，不太可能有进一步股权交易。

“有了三星，面板的结盟就告一段落了。我不太相信还会再有其他，”夏普一名主管向路透表示，由于事涉敏感，他要求不具名。

在三星入股协议之前，美国高通 去年12月同意向夏普投资最高1.20亿美元。

若夏普出售墨西哥及中国的电视组装厂，将可增加可用现金，但台湾鸿海 入股夏普的谈判已陷入停滞，逼近3月26日的期限。

数名熟知谈判的消息人士表示，夏普正在洽谈向联想集团 出售中国的电视组装厂，以及向鸿海出售墨西哥厂。

“如果没有鸿海的投资，夏普将需要透过出售海外工厂及其他资产，筹资至少500亿日圆(5.35亿美元)，以便9月赎回债券，”德意志证券分析师Yasuo Nakane指出。他并表示，其余资金将来自现金流量及新融资。

九家银行去年9月以39亿美元紧急贷款，协助纾困夏普，上个月消息人士向路透表示，这些银行在敲定夏普营运计划时，并未纳入鸿海投资案。