日本个股：夏普料将寻求新银行贷款，三星之后料无进一步股权交易--消息

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透东京3月7日 - 三名知情消息人士指出，日本夏普 可能会寻求办理新的银行贷款，以利偿还9月到期的21亿美元可转债，在韩国三星电子 同意以1.11亿美元买下夏普3%股权后，不太可能有进一步股权交易。
“有了三星，面板的结盟就告一段落了。我不太相信还会再有其他，”夏普一名主管向路透表示，由于事涉敏感，他要求不具名。
在三星入股协议之前，美国高通 去年12月同意向夏普投资最高1.20亿美元。
若夏普出售墨西哥及中国的电视组装厂，将可增加可用现金，但台湾鸿海 入股夏普的谈判已陷入停滞，逼近3月26日的期限。
数名熟知谈判的消息人士表示，夏普正在洽谈向联想集团 出售中国的电视组装厂，以及向鸿海出售墨西哥厂。
“如果没有鸿海的投资，夏普将需要透过出售海外工厂及其他资产，筹资至少500亿日圆(5.35亿美元)，以便9月赎回债券，”德意志证券分析师Yasuo Nakane指出。他并表示，其余资金将来自现金流量及新融资。
九家银行去年9月以39亿美元紧急贷款，协助纾困夏普，上个月消息人士向路透表示，这些银行在敲定夏普营运计划时，并未纳入鸿海投资案。
夏普贷款银行的一名主管及另一名夏普消息人士向路透表示，夏普的下一步将是银行融资。据分析师表示，新贷款可能总额约10亿美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。