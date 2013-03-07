美国各类经济指标总览--2013/3/7

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为34.0万人(预估为35.5万人)。美国一周续请失业金人数为309.4 万人(预估为311.0万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为34.9万人。 美国商务部周四公布,美国1月贸易逆差为444.5亿美元(预估为逆差426.0亿美元)。 美国劳工部公布,美国第四季非农生产率环比年率修正后为下滑1.9%(预估为下滑1.6%),前值为下滑2.0%。美 国第四季单位劳工成本修正后为成长4.6%(预估为成长4.3%),前值为成长4.5%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，1月美国消费者信贷升幅为五个月来最大，因消费者借款买入汽 车，且学生贷款上升。美联储称，美国1月消费者信贷增加161.5亿美元，至2.795万亿美元。接受路透调查的分析 师预估增加145亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 7.9 (1月) 7.8 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加15.7 (1月) 增加19.6 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (1月) +0.3 (12月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (1月) +0.1 (12月) 实质所得(%) +0.1 (1月) +0.3 (12月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第四季修正值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季修正值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (1月) +0.5 (12月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差444.5 (1月) 逆差381.4 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (1月) +0.4 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (1月) 79.3 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.0 (3月2日当周) 34.7 (2月23日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余30 (1月) 赤字2.6 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.5 (12月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加161.5 (1月) 增加151 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) -2.1 (1月) +1.1 (12月修正值) 消费者信心 58.6 (1月) 66.7 (12月修正值) 房屋开工(万户) 89.0 (1月) 97.3 (12月修正值) 建筑许可(万户) 90.4 (1月修正值) 90.9 (12月修正值) 成屋销售(万户) 492 (1月) 490 (12月修正值) 新屋销售(万户) 36.9 (12月) 39.8 (11月修正值) 工厂订单(%) -2.0 (1月) +1.3 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.9 (1月修正值) +3.6 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (2月) 55.2 (1月) 供应管理协会制造业指数 54.2 (2月) 53.1 (1月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (12月) +0.4 (11月修正值) 进口物价(%) +0.6 (1月) -0.5 (12月修正值) 出口物价(%) +0.3 (1月) -0.1 (12月修正值) 单位劳工成本(%) +4.6 (第四季修正值) -1.9 (第三季) 非农业生产率(%) -1.9 (第四季修正值) +3.1 (第三季) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)