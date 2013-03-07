美国各类经济指标总览--2013/3/7

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为34.0万人(预估为35.5万人)。美国一周续请失业金人数为309.4 万人(预估为311.0万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为34.9万人。 美国商务部周四公布,美国1月贸易逆差为444.5亿美元(预估为逆差426.0亿美元)。 美国劳工部公布,美国第四季非农生产率环比年率修正后为下滑1.9%(预估为下滑1.6%),前值为下滑2.0%。美 国第四季单位劳工成本修正后为成长4.6%(预估为成长4.3%),前值为成长4.5%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，1月美国消费者信贷升幅为五个月来最大，因消费者借款买入汽 车，且学生贷款上升。美联储称，美国1月消费者信贷增加161.5亿美元，至2.795万亿美元。接受路透调查的分析 师预估增加145亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 7.9 (1月) 7.8 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加15.7 (1月) 增加19.6 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (1月) +0.3 (12月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (1月) +0.1 (12月) 实质所得(%) +0.1 (1月) +0.3 (12月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第四季修正值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季修正值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (1月) +0.5 (12月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差444.5 (1月) 逆差381.4 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (1月) +0.4 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (1月) 79.3 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.0 (3月2日当周) 34.7 (2月23日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余30 (1月) 赤字2.6 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.5 (12月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加161.5 (1月) 增加151 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) -2.1 (1月) +1.1 (12月修正值) 消费者信心 58.6 (1月) 66.7 (12月修正值) 房屋开工(万户) 89.0 (1月) 97.3 (12月修正值) 建筑许可(万户) 90.4 (1月修正值) 90.9 (12月修正值) 成屋销售(万户) 492 (1月) 490 (12月修正值) 新屋销售(万户) 36.9 (12月) 39.8 (11月修正值) 工厂订单(%) -2.0 (1月) +1.3 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.9 (1月修正值) +3.6 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (2月) 55.2 (1月) 供应管理协会制造业指数 54.2 (2月) 53.1 (1月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (12月) +0.4 (11月修正值) 进口物价(%) +0.6 (1月) -0.5 (12月修正值) 出口物价(%) +0.3 (1月) -0.1 (12月修正值) 单位劳工成本(%) +4.6 (第四季修正值) -1.9 (第三季) 非农业生产率(%) -1.9 (第四季修正值) +3.1 (第三季) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。