国际油市：亚洲3月/4月燃料油价差攀升，因来自西方的船货减少

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透新加坡3月7日 - 亚洲燃料油市场周四扩大涨幅，即期跨月价差触及逾五个月最高，供给因素的影响预期将减弱。
据路透数据，3月/4月价差报每吨逆价差1.75美元，较上日涨0.75美元。
一些本应在3月抵达的西方船货推后至4月，也因此缓解了供给过剩问题。
新加坡岸上燃料油库存为四周来首度下滑，据统计机构公布的数据显示，截止3月6日当周的库存为2,001.9万桶。
该数据显示，当周来自西方的船货减少39%至约445,000吨。
交易商预计，本月约有460万吨西方燃料油将抵达东亚。
截止亚洲收盘，近月4月裂解价差收窄0.13美元，至较迪拜原油每桶贴水7.61美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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