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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 19:52 BJT

国际油市：亚洲3月/4月燃料油价差攀升，因来自西方的船货减少

路透新加坡3月7日 - 亚洲燃料油市场周四扩大涨幅，即期跨月价差触及逾五个月最高，供给因素的影响预期将减弱。

据路透数据，3月/4月价差报每吨逆价差1.75美元，较上日涨0.75美元。

一些本应在3月抵达的西方船货推后至4月，也因此缓解了供给过剩问题。

新加坡岸上燃料油库存为四周来首度下滑，据统计机构公布的数据显示，截止3月6日当周的库存为2,001.9万桶。

该数据显示，当周来自西方的船货减少39%至约445,000吨。

交易商预计，本月约有460万吨西方燃料油将抵达东亚。

截止亚洲收盘，近月4月裂解价差收窄0.13美元，至较迪拜原油每桶贴水7.61美元。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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