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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 20:43 BJT

国际油市：亚洲石脑油即期跨月价差上涨，受韩国买兴推动

路透新加坡3月7日 - 亚洲石脑油价格周四跌至每吨956美元，不过价差则涨至四日高点每吨28美元，受韩国买兴推动。

交易商称，LG化学可能已买入25,000吨4月下半月船货，较日本C&F报价每吨升水23.50-24.00美元。

上日Samsung Total买入约25,000吨4月下半月船货，较日本C&F报价每吨升水约24.00美元。

亚洲汽油价差下滑10.24%至五周低点每桶10.69美元，上日曾一度回升。

韩国汽油加工装置的意外关闭，以及来自越南的良好需求均未能推高市场。

韩国S-Oil Corp渣油流化催化裂解装置发生故障后已经关闭，该装置日加工量为73,000桶。

不过交易商称，该装置关闭只是暂时关闭，预期不会严重冲击到供给。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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