国际油市：亚洲石脑油即期跨月价差上涨，受韩国买兴推动

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透新加坡3月7日 - 亚洲石脑油价格周四跌至每吨956美元，不过价差则涨至四日高点每吨28美元，受韩国买兴推动。
交易商称，LG化学可能已买入25,000吨4月下半月船货，较日本C&F报价每吨升水23.50-24.00美元。
上日Samsung Total买入约25,000吨4月下半月船货，较日本C&F报价每吨升水约24.00美元。
亚洲汽油价差下滑10.24%至五周低点每桶10.69美元，上日曾一度回升。
韩国汽油加工装置的意外关闭，以及来自越南的良好需求均未能推高市场。
韩国S-Oil Corp渣油流化催化裂解装置发生故障后已经关闭，该装置日加工量为73,000桶。
不过交易商称，该装置关闭只是暂时关闭，预期不会严重冲击到供给。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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