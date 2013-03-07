表格: 美国3月2日一周初请失业金人数降至340,000人

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透3月7日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.9万人
* 美国一周初请失业金人数为34.0万人(预估为35.5万人)
* 美国一周续请失业金人数为309.4万人(预估为311.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
03/02/13 340,000 348,750 N/A N/A
02/23/13 347,000-r 355,750-r 3,094,000 2.4
02/16/13 366,000 361,750 3,091,000-r 2.4
02/09/13 342,000 352,750 3,165,000 2.5
02/02/13 368,000 351,000 3,137,000 2.4
01/26/13 371,000 352,750 3,244,000 2.5
01/19/13 330,000 351,750 3,216,000 2.5
01/12/13 335,000 360,000 3,175,000 2.5
注: R-修正值.(完)
(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。