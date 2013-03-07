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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 21:43 BJT

表格: 美国3月2日一周初请失业金人数降至340,000人

路透3月7日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.9万人

* 美国一周初请失业金人数为34.0万人(预估为35.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为309.4万人(预估为311.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

03/02/13 340,000 348,750 N/A N/A

02/23/13 347,000-r 355,750-r 3,094,000 2.4

02/16/13 366,000 361,750 3,091,000-r 2.4

02/09/13 342,000 352,750 3,165,000 2.5

02/02/13 368,000 351,000 3,137,000 2.4

01/26/13 371,000 352,750 3,244,000 2.5

01/19/13 330,000 351,750 3,216,000 2.5

01/12/13 335,000 360,000 3,175,000 2.5

注: R-修正值.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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