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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 22:03 BJT

表格: 美国2月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透3月7日 - 美国农业部(USDA)周四公布2月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 618.1 210.0 828.1 705.8 210.0 23,338.6 24,356.4

大麦 0.0 3.6 3.6 0.0 3.6 124.0 84.8

玉米 -49.8 206.4 156.6 115.8 206.4 14,496.4 31,299.2

高粱 7.7 0.0 7.7 7.7 0.0 1,041.3 605.5

大豆 392.0 990.6 1,382.6 465.6 1,000.6 34,991.2 29,874.8

豆粕 119.3 0.0 119.3 165.4 0.0 7,470.8 5,169.3

豆油 -19.7 0.0 -19.7 8.3 0.0 789.4 288.1

皮马棉 24.2 1.9 26.1 24.4 1.9 669.1 552.2

陆地棉 150.2 67.1 217.3 252.1 67.1 10,249.1 10,502.7

稻米 107.4 0.0 107.4 114.0 0.0 2,523.9 2,113.4(完)

(编译 孙茉莉; 审校 于春红)
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