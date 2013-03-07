表格: 美国2月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透3月7日 - 美国农业部(USDA)周四公布2月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 618.1 210.0 828.1 705.8 210.0 23,338.6 24,356.4
大麦 0.0 3.6 3.6 0.0 3.6 124.0 84.8
玉米 -49.8 206.4 156.6 115.8 206.4 14,496.4 31,299.2
高粱 7.7 0.0 7.7 7.7 0.0 1,041.3 605.5
大豆 392.0 990.6 1,382.6 465.6 1,000.6 34,991.2 29,874.8
豆粕 119.3 0.0 119.3 165.4 0.0 7,470.8 5,169.3
豆油 -19.7 0.0 -19.7 8.3 0.0 789.4 288.1
皮马棉 24.2 1.9 26.1 24.4 1.9 669.1 552.2
陆地棉 150.2 67.1 217.3 252.1 67.1 10,249.1 10,502.7
稻米 107.4 0.0 107.4 114.0 0.0 2,523.9 2,113.4(完)
(编译 孙茉莉; 审校 于春红)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。