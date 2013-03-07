更正-表格: 美国1月贸易逆差扩大至444.5亿美元，预估为426亿美元

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
(因译文有误，标题中应为“贸易逆差扩大”，非“贸易逆差缩窄”)
路透3月7日 - 美国商务部周四公布:
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
1月 12月 2012年1月
贸易收支 -44.45 -38.14 -52.29
出口 184.45 186.63 178.62
进口 228.90 224.77 230.91
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
1月 12月 2012年1月
出口 -1.2 2.2 3.3
进口 1.8 -2.6 -0.9
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
1月 12月 2012年1月
商品 -61.76 -56.07 -66.91
服务 17.31 17.93 14.63
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
1月 12月 2012年1月
商品 130.78 132.82 127.76
服务 53.68 53.81 50.86
进口
1月 12月 2012年1月
商品 192.54 188.89 194.67
服务 36.36 35.88 36.24
(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李军)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。