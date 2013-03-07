版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 07:25 BJT

更正-表格: 美国1月贸易逆差扩大至444.5亿美元，预估为426亿美元

(因译文有误，标题中应为“贸易逆差扩大”，非“贸易逆差缩窄”)

路透3月7日 - 美国商务部周四公布:

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):

1月 12月 2012年1月

贸易收支 -44.45 -38.14 -52.29

出口 184.45 186.63 178.62

进口 228.90 224.77 230.91

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):

1月 12月 2012年1月

出口 -1.2 2.2 3.3

进口 1.8 -2.6 -0.9

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

1月 12月 2012年1月

商品 -61.76 -56.07 -66.91

服务 17.31 17.93 14.63

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

1月 12月 2012年1月

商品 130.78 132.82 127.76

服务 53.68 53.81 50.86

进口

1月 12月 2012年1月

商品 192.54 188.89 194.67

服务 36.36 35.88 36.24

(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐