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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 22:48 BJT

美国热股：伊坎提议戴尔派发157亿美元的特别股息，后者早盘微跌

路透3月7日 - 全球第三大个人电脑(PC)企业戴尔 股东--美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)提议该公司派发157亿美元的特别股息，他成为反对该公司创始人Michael Dell希望将公司私有化计划的第二位主要投资者。

在周四早盘交易中，戴尔跌0.08%至14.30美元。(完)
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