美国数据：1月消费者信贷增加161.5亿美元，预估为增加145亿美元

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透华盛顿3月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，1月美国消费者信贷升幅为五个月来最大，因消费者借款买入汽车，且学生贷款上升。
美联储称，美国1月消费者信贷增加161.5亿美元，至2.795万亿美元。接受路透调查的分析师预估增加145亿美元。
包括信用卡在内的1月循环信贷增加1.06亿美元，12月经修正后为下跌31.6亿美元。
包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷在1月增加160.4亿美元，12月为增张182.5亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。