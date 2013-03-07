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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 04:12 BJT

美国数据：1月消费者信贷增加161.5亿美元，预估为增加145亿美元

路透华盛顿3月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，1月美国消费者信贷升幅为五个月来最大，因消费者借款买入汽车，且学生贷款上升。

美联储称，美国1月消费者信贷增加161.5亿美元，至2.795万亿美元。接受路透调查的分析师预估增加145亿美元。

包括信用卡在内的1月循环信贷增加1.06亿美元，12月经修正后为下跌31.6亿美元。 　

包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷在1月增加160.4亿美元，12月为增张182.5亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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