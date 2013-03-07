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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 23:03 BJT

美国热股：美安全机构几天内料批准波音开始试飞787梦幻客机的计划

路透3月7日 - 两位熟知情况的消息人士称，美国安全机构料将在几天内批准允许波音 在修复电池问题后开始试飞787梦幻客机的计划，这是朝停飞飞机再度投入运营迈出的重要一步。

在周四早盘交易中，波音股价大涨2.17%至80.70美元。(完)
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