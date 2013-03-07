美国热股：艾克森美孚将出售香港一电厂权益，早盘股价小跌

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透3月7日 - 多名消息人士对路透称，全球最大石油商--艾克森美孚 已经聘请巴克莱 负责其出售一香港电力合资企业权益，涉及的交易金额可能高达20亿美元。
此前艾克森美孚就标售电厂权益，去年与电厂合资伙伴--中电控股 以及中国南方电网的商讨触礁。
消息人士称，艾克森美孚正在寻求将其所持香港青山发电公司60%股权，出售一半，以配合其于全球非核心业务处置计划。
在周四早盘交易中，艾克森美孚跌0.27%至89.3美元。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。