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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 23:04 BJT

美国热股：艾克森美孚将出售香港一电厂权益，早盘股价小跌

路透3月7日 - 多名消息人士对路透称，全球最大石油商--艾克森美孚 已经聘请巴克莱 负责其出售一香港电力合资企业权益，涉及的交易金额可能高达20亿美元。

此前艾克森美孚就标售电厂权益，去年与电厂合资伙伴--中电控股 以及中国南方电网的商讨触礁。

消息人士称，艾克森美孚正在寻求将其所持香港青山发电公司60%股权，出售一半，以配合其于全球非核心业务处置计划。

在周四早盘交易中，艾克森美孚跌0.27%至89.3美元。(完)
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