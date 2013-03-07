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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 23:08 BJT

美国热股：当当网第四季营收增长31%，但早盘股价微跌

路透3月7日 - 在线零售商当当网 公布第四季营收增长31%，受助于假期期间销售旺盛。

在周四早盘交易中，当当网股价跌0.71%至4.15美元。(完)
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