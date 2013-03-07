版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 23:24 BJT

美国热股：J.C. Penney投资评级再遭两位分析师调降，但早盘劲扬

路透3月7日 - 又有两位分析师调降百货连锁店J.C. Penney 的投资评级，因人们对该公司情况是否好转越加感到不确定。追踪该股的华尔街20位分析师中，只有一位仍给予其“买入”的评级。

但在周四早盘交易中，J.C. Penney劲扬4.01%至15美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐