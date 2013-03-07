版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 8日 星期五 05:12 BJT

美股盘后：Pandora Media公布业绩后股价激升16.8%

路透纽约3月7日 - Pandora Media Inc 在周四美股盘后交易中急升16.8%,此前该公司公布了季度业绩.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐