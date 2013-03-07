国际油市：油价上扬，因美国上周初请失业金人口意外减少

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 北海输油管道重启限制布兰特原油涨幅
* 周五关注中国数据和美国2月就业报告
路透纽约3月7日 - 美国原油期货周四上扬超过1美元，因数据显示美国上周初请失业金人口意外减少，且美元走软。
布兰特原油期价小涨，但北海输油管道系统重启限制了涨幅。
美国上周初请失业金人数减少激发了对美国经济复苏步伐的乐观情绪。
欧洲央行今日保持指标利率不变，加之西班牙公债标售获强劲需求，部分缓解了投资者对欧元区的忧虑。欧元因此走强。
美元指数 回落近0.5%。
布兰特原油期货 上扬0.09美元，收报每桶111.15美元。美国原油期货 攀升1.13美元，收报每桶91.56美元。布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R 收窄至19.59美元，周三为20.63美元。
Tradition Energy的Gene McGillian表示，“美国就业数据和欧洲央行的举措扶助美国原油期货从本周稍早触及的两个月低位反弹。”
他将布兰特原油表现稍逊归咎于北海输油管道重启。这条日输油量达8万桶的北海布兰特原油输油管道系统上周六关闭。
市场人士静待周五将公布的中国2月贸易数据和美国2月非农就业报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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