日韩经济指标预测--3月8日-3月15日****

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产

路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。