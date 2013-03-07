日韩经济指标预测--3月8日-3月15日****

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透3月8日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月4日当周 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +1.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 赤字6,260 赤字2,641 2350 日本国内生产总值(GDP)(环比年率) 第四季修正值 +0.2% -0.4% (较前季) +0.1% -0.1% 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 49.5 3月11日当周 3月10日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -- +2.8% (较上年同期) -- -3.4% 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业商品物价指数(较前月) 2月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负10.3 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.3 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.1% 进口物价(较上年同期) -- -10.6% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 1月 -- +8.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,854 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,696 3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布基准利率 3月 -- 2.75% 0430 日本工业产出 1月修正值 -- +1.0% 产能利用指数(较上月) 1月 -- +2.9% 3月15日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。