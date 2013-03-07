澳新经济指标预测--3月8日-3月15日****

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透3月8日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月4日当周 3月7日-11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- +7.2% 3月8日(五) 暂无重要经济数据公布 3月11日当周 3月10日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 +0.5% +0.3% (较上年同期 +4.0% +5.8% ) 3月11日(一) 暂无重要经济数据公布 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 2月 -- 负2.0 企业信心指数 -- 正3 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +1.9% 3月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 3月 -- +7.7% 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资 1月 -- -1.5% 投资性房屋融资 -- -2.4% 2000 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 3月14日（四） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 -- 增加1.04 全职就业人数(万人) -- 减少0.98 就业参与率 -- 65.0% 失业率 -- 5.4% 0200 外资持有新西兰公债比重 2月 -- +64.8% 3月15日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。