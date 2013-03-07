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市场报道 | 2013年 3月 8日 星期五 06:36 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上扬，得益于贸易逆差收窄

路透多伦多3月7日 - 加元兑美元周四走强，稍早数据显示加拿大1月贸易逆差收窄，因出口增速快于进口。

欧洲央行总裁德拉吉未给出进一步下调利率的暗示，美元兑欧元下跌，也令加元受益。

“美元/加元追随欧元走势，”BMO Capital Markets外汇销售部门主管Matt Perrier说。

加元兑美元 北美市场收报1.0294加元，或0.9714美元，周三收盘报1.0315加元。

加元兑欧元 一度走软至1.35加元上方，较周三收盘贬值整整0.01加元。(完)

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