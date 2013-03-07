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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 06:30 BJT

全球外汇市场3月8日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月7日(四)

2350 - 日本2月银行放款余额

2350 - 日本第四季国内生产总值(GDP)修正值

2350 - 日本1月经常帐收支

3月8日(五)

-- - 欧洲央行管委维斯科在Accademia Nazionale dei Lincei发表题为“危机后的经济及金融”讲话

0500 - 日本2月服务业景气判断指数

0745 - 法国截至1月的预算

0815 - 瑞士2月消费者物价指数(CPI)

0820 - 欧洲央行执委普雷特出席由Bruegel举办的“银行业危机、金融稳定性及国家救助：迄今为止的经验”研讨会

0830 - 瑞典1月工业生产及制造业新订单

1100 - 德国1月工业生产

1330 - 美国2月非农就业报告

1500 - 美国1月趸售(批发)库存

1530 - 美国ECRI一周领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 徐文焰)
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