全球航运：波罗的海乾散货运价指数收高，因船舶运价全线攀升

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透3月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因大型和小型船舶运费继续攀升。
波罗的海乾散货运价指数 涨1.71%或14点，至834点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 攀升9点，或0.72%，至1,260点。日均获利增加96美元至4,476美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。
周四铁矿石现货价从六周低位反弹，因最大的铁矿石进口国中国的部分买家重返市场，不过交易量稀疏。
交易商寄望铁矿石价格从2月底所及的16个月高位跌落，或能吸引买家重返市场，因为中国钢厂在继续提高产量。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨22点或2.02%，至1,112点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨177美元，至8,898美元。
灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨86和156美元，至7,126和8,908美元。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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