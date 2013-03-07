纽约期市：期棉八个交易日来首次下滑，结束一个多月来最长涨势

路透纽约3月7日 - 期棉周四在八个交易日以来首次下滑，中止了一个多月以来最长的一波涨势，因技术性买超的市场迎来修正。

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约 下跌0.74美分，或0.8%，结算价报每磅86.50美分，此前连续攀升七日，为1月以来最长一波涨势。

自年初以来，期棉价格已累计上涨近14%，周三达到2012年5月以来的最高水平。这一波飙升令期棉自1月底以来进入买超区域，价格修正的时机已成熟。美国的周度农产品出口数据被许多人看成是利好，但仍未能阻止期棉价格下滑。

Price Futures Group的Jack Scoville说：“装运水平很不错，是一年来的最高水平，出口销售也不错，不过市场近来一直上行。目前有一些资金撤离。”

自1月底以来，5月期棉合约一直呈技术性超买，14日相对强弱指标高于80。

投机客也扶助了今年迄今的涨势，上个月其棉花期货和期权的净多头仓位达到2010年9月以来的最高。

汤森路透初步数据显示，市场成交清淡，总计为16,680口合约，较30日平均值24,231口低逾30%。(完)

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