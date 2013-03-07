纽约期市：期棉八个交易日来首次下滑，结束一个多月来最长涨势

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透纽约3月7日 - 期棉周四在八个交易日以来首次下滑，中止了一个多月以来最长的一波涨势，因技术性买超的市场迎来修正。
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约 下跌0.74美分，或0.8%，结算价报每磅86.50美分，此前连续攀升七日，为1月以来最长一波涨势。
自年初以来，期棉价格已累计上涨近14%，周三达到2012年5月以来的最高水平。这一波飙升令期棉自1月底以来进入买超区域，价格修正的时机已成熟。美国的周度农产品出口数据被许多人看成是利好，但仍未能阻止期棉价格下滑。
Price Futures Group的Jack Scoville说：“装运水平很不错，是一年来的最高水平，出口销售也不错，不过市场近来一直上行。目前有一些资金撤离。”
自1月底以来，5月期棉合约一直呈技术性超买，14日相对强弱指标高于80。
投机客也扶助了今年迄今的涨势，上个月其棉花期货和期权的净多头仓位达到2010年9月以来的最高。
汤森路透初步数据显示，市场成交清淡，总计为16,680口合约，较30日平均值24,231口低逾30%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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