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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 08:01 BJT

《综述》美国初请失业金人数意外下降，表明劳工市场复苏加快

**裁员行动退潮**

虽然请领失业金数据落在周五出炉的2月非农就业报告的调查期之外，但分析师表示，如果2月就业增长好于预期他们将不会感到意外。周三的报告已经显示，民间部门雇主上月招聘员工数量超出预期。

根据路透对分析师的调查，2月非农就业岗位料增加16万个，增幅略高于1月的15.7万个。这刚刚能够让失业率持稳于7.9%。

虽然裁员浪潮已经减退去，但企业并不急于加快招聘，因为需求仍然低迷。今年迄今，请领失业金人数处于33万至37.5万人区间的低段。

另一份报告显示，美国企业2月计划裁员人数连续第二个月增加，金融业裁员数为一年多来最高。不过，计划裁员数仍处于历史性低位。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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