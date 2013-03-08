《欧洲央行焦点》维持利率不变，未对意大利施以援手

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**经济仅在逐步复苏**
欧央行下调2013年欧元区经济成长预估，预计今年国内生产总值(GDP)萎缩0.1%-0.9%，此前预估为下降0.9%至增长0.3%。
“2013年晚些时候，经济活动应会逐步复苏，受到全球需求增强以及我们宽松货币政策立场的支撑，”德拉吉说。
他并称，经济前景面临的下行风险更甚，特别是如果欧元区各国政府在结构性经济改革上行动缓慢的话。
德拉吉表示，通胀区间“基本未变”，但若经济成长逊于预期，那么物价压力也会如此。
尽管央行预计明年通胀率在1.3%左右，但德拉吉未理会这个预估不及央行略低于2%的目标的情况，称通胀仍基本符合目标。
欧洲央行此前指出，处于纪录低点的指标利率在欧元区各国的传导情况并不平衡，是主要问题所在，这意味着降息可能效果有限。
德拉吉还打压了关于欧洲央行计划出台特别措施来帮助小企业的猜测。
“我们目前没有...承诺或计划出台任何特别举措，”他说。(完)
(编译 王兴亚/梁睿雪; 审校 程琳/张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币