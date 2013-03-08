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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 08:33 BJT

《欧洲央行焦点》维持利率不变，未对意大利施以援手

**经济仅在逐步复苏**

欧央行下调2013年欧元区经济成长预估，预计今年国内生产总值(GDP)萎缩0.1%-0.9%，此前预估为下降0.9%至增长0.3%。

“2013年晚些时候，经济活动应会逐步复苏，受到全球需求增强以及我们宽松货币政策立场的支撑，”德拉吉说。

他并称，经济前景面临的下行风险更甚，特别是如果欧元区各国政府在结构性经济改革上行动缓慢的话。

德拉吉表示，通胀区间“基本未变”，但若经济成长逊于预期，那么物价压力也会如此。

尽管央行预计明年通胀率在1.3%左右，但德拉吉未理会这个预估不及央行略低于2%的目标的情况，称通胀仍基本符合目标。

欧洲央行此前指出，处于纪录低点的指标利率在欧元区各国的传导情况并不平衡，是主要问题所在，这意味着降息可能效果有限。

德拉吉还打压了关于欧洲央行计划出台特别措施来帮助小企业的猜测。

“我们目前没有...承诺或计划出台任何特别举措，”他说。(完)

(编译 王兴亚/梁睿雪; 审校 程琳/张涛)
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