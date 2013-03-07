《英国央行焦点》未推出进一步刺激计划，卡梅伦呼吁央行采取行动支持经济

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
然而赞成英国央行进一步购买债券(即量化宽松)的票数不足。最新数据并未明确显示经济将步入衰退，通胀率预计在2016年以前仍高于2%的央行目标水平，央行内部一些人士怀疑购债是否是扶助经济的最佳方式。
上月，包括总裁金恩在内的三位央行决策者投票赞成进一步购债，这一分歧出人意料，重新燃起市场对进一步刺激举措的期待。
和以往一样，央行周四没有发布声明来解释本月不出台进一步刺激措施的原因。因此，在3月20日公布本次会议投票结果之前，央行距离改变立场有多接近还不得而知。而在同一天，财政大臣欧思邦也将公布最新预算案。
有人揣测欧思邦可能会利用公布预算的机会，将英国央行的职责从打击通胀更多地转到支持经济增长上面来，因为他增加公共支出的空间有限。
新任总裁卡尼7月到任后，可能出现更全面的改变。卡尼目前是加拿大央行总裁，他表示希望探讨做一些改变，将重点更多地放在促增长方面。
分析师表示，英国央行已经对其在两年时间内实现2%的通胀目标承诺采取灵活解读，因此在预算案中改变措辞也许实际上并没有什么作用。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。