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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 09:14 BJT

《英国央行焦点》未推出进一步刺激计划，卡梅伦呼吁央行采取行动支持经济

英镑年内迄今累计下跌约6%，因英国央行官员暗示或需英镑进一步贬值来降低贸易逆差，而且能够容忍未来几年通胀率超出目标水平。

英国央行面临的问题是，进一步购买资产是否是刺激经济的最佳方式。欧债危机、实质薪资下滑和政府缩减财政都打击了英国经济。

英国商会(BCC)周四调降经济增长预估，称财政政策会更有效。

决策者认为，量化宽松政策仍有施展空间。央行副总裁塔克上周称，“委员会没人认为量化宽松已经走到尽头。”他在2月会议上未支持进一步购买债券。

他还提出其它一些想法，包括提高银行在央行存款的成本，以鼓励他们给企业发放贷款。(完) (编译 郑茵/程琳; 审校 张涛/徐文焰)
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