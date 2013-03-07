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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 07:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月7日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价：                                                    
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           48.81     +0.26     +0.54   1925260
 搜狐                           44.46     +1.02     +2.35    769769
 网易                           53.84     +0.85     +1.60    930927
 百度                           90.42     +0.49     +0.54   2003024
 亚信科技                       11.24     +0.21     +1.90    169904
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.05     -0.07     -0.39   1743781
 联电                            1.86     -0.03     -1.59    200249
 日月光                          4.23     -0.05     -1.17    161855
 硅品精密                        5.52     -0.12     -2.13    685874
 和信超媒体                      1.16     -0.03     -2.52     18670
 友达                            4.38     -0.01     -0.23    117466
 中华电信                       30.97     -0.12     -0.39     37587
 台湾国际航电                   35.02     -0.28     -0.79    868364
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.91     +0.10     +0.19     85384
 中国联通                       14.26     +0.10     +0.71    136763
 中国电信                       52.86     +0.32     +0.61     15667
 中芯国际                        2.96     +0.03     +1.02     21679
 电讯盈科                        4.67     +0.07     +1.52      2245
 
    (完)
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