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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 08:03 BJT

日本数据：2月银行放款余额较上年同期增长1.5%--央行

路透东京3月8日 - 日本央行周五表示，主要银行2月放款余额较上年同期增加1.5%。

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为464.223兆(万亿)日圆(4.90兆美元)。

日本央行并称，2月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.7%。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：

2月 1月 12月

含信金银行 +1.5 +1.3 +1.1

不含信金银行 +1.9 +1.6 +1.4

银行持有的商业票据余额 0.0 -0.6 +1.8 参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为

(here)。(完)
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