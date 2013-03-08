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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 08:12 BJT

日本数据：2012年第四季GDP上修为较前季持平，表明经济在走出衰退

第四季实质GDP环比年率修正后为增长0.2%，符合分析师预估均值，初值为萎缩0.4%。

分析师预计，在全球经济复苏和首相安倍晋三的扩张性货币财政政策支持下，今年日本经济将适度增长。(完) (编译 程琳; 审校 李春喜)
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