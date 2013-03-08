金砖国家: 3月7日股汇市收盘纵览

路透3月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月7日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下滑0.18%，收报1,057.92点。

中国股市：中国股市沪综指周四震荡收跌1%，受环保、医药等题材类股整体回落拖累。分析师指出，近日大盘多空争夺激烈，主要是由于海外市场正处多事之秋以及国内市场对行业性政策反应敏感。不过，总体来看，目前指数中枢比较稳定，结构性行情依然是当前主流。沪综指收报2,324.293点，跌22.886点或0.98%。上海A股今日成交额为1,257亿元人民币，上日为1,249亿元。

香港股市：香港恒生指数以平盘报收，投资者对昨日领涨的中资银行股获利了结，在周五中国和美国重要数据出炉前，热点切换至此前表现落后的版块。恒生指数收平，报22,711点，恒生国企指数跌0.4%。

中国汇市：人民币兑美元即期收盘微跌0.03%，报6.2202。美国就业形势似有好转迹象，拉高隔夜美元，中间价格亦低开，促使人民币即期结束两日来升势，但结汇卖盘在低档形成支撑。交易员指出，两会(人大与政协)期间市场缺乏单边推动行情的诱因，人民币将视国际美元以及中间价格而动。然而，净结汇力道仍较大，成为推动人民币升值的压力。短线区间先看6.2100-6.2450。

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印度股市：升至近两周半最高，因市场预计科技行业，特别是美国科技行业今年获利将改善，提振该类股上涨。指标BSE指数 涨0.84%或160.93点，收报19,413.54点，为2月20日以来最高收位。NSE指数 涨0.77%或44.70点，报5,863.30点，在三个交易日中上涨2.9%。

印度汇市：印度卢比兑美元连续第二日走强，并触及一周高位，因外资银行抛售美元和本地股市尾盘反弹提振人气。卢比兑美元 收报54.56/57，盘中一度升至54.5050的3月1日以来最高位，前日收于54.7150/7250。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,532.090点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.07%至810.82点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.08%报30.6975，卢布兑欧元 下跌0.61%，报40.2075。 ========================================================================================

巴西股市：连续第二日大幅上涨，此前亿万富翁Eike Batista向投资银行BTG Pactual寻求建议和贷款，推动他旗下的公司股价飙升。圣保罗交易所Bovespa指数 大涨1.56%至58,846.81点。

巴西汇市：巴西1月工业生产高于预期，支持该国经济正在逐步回升的看法，并提升对央行升息的预期。这种预期可能吸引更多美元资金流入巴西，帮助雷亚尔兑美元 上涨0.43%至1.9600雷亚尔。不过投资者仍警惕央行可能干预市场，以遏制雷亚尔大幅升值。

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南非股市：收高，金矿类股大涨，得益于兰特走软以及市场益发认为金矿类股处于超卖区域。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.7%至36,192.37点。综合指数 亦上升0.7%至40,719.68点。