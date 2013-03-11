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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 14:21 BJT

中国汽车: 2月汽车销量同比降13.6%，1-2月增14.7%--中汽协

路透北京3月11日 - 中国汽车工业协会周一公布，今年2月汽车销售量同比下降13.6%，1-2月汽车销售同比则增长14.7%。

2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。中汽协此前预计，今年中国汽车销量将增长7%左右，这将是中国汽车行业连续第三年保持单位数增速。(完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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