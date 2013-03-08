《香港报摘》--其他报纸重要消息3月8日

* 明报

--何文田常乐街与常盛街交界一幅地皮今天截标，为双倍印花税措施及取消勾地表后首度截标的官地。市场估值由早前最高的约148.5亿港元，调低至最多约126.2亿港元，下调幅度达15%。

--创兴银行 公布，去年纯利5.34亿港元，盈利按年增长74%。行政总裁刘惠民表示，会积极考虑任何收购或并购机会，也不排除与中资银行合作的可能性。 * 星岛日报

--长实 旗下长沙湾新盘周四(7日)减价速销，平均减逾11%。长实执行董事赵国雄表示，是次减价之幅度可抵销买家因双重印花税带来的额外支出，同时也为响应政府协助市民上车置业的目的，减价有助换楼人士置业。

--新世界发展 主席郑家纯认为，政府应与私人发展商加强合作，建议政府在新界东北发展计画中采取化整为零的策略，与愿意发展的土地拥有人或发展商商讨，加入条款要求他们兴建一定数量的公屋和居屋。

--政府来年度来年度卖地计画，共21幅少于0.5公顷之小型地，但新增项目中仅4幅位于市区，市场形容十分矜贵。测量师指项目加入商铺元素，该等市区4地合计估值可逾30亿港元。 * 苹果日报

--长实减价卖楼，有业内人士估计或加速其他新盘步伐。本月最少有六个楼盘拟推售，涉及逾2,000伙。 * 东方日报

--滙控 表示，将透过公开招标遴选独立核数师，意味与该行合作逾20年的毕马威会计师行(KPMG)将丧失滙控这名大客。

--国浩集团 公布，旗下Rank Group早前向Gala Group收购Gala Casino，当中包括23间赌场及3个非经营赌场牌照。双方修订收购协议，而收购价亦修订为1.79亿英镑。

--消息指，业务集中长江三角洲地区的内房五洲国际，拟来港上市，但因现时正值两会，恐有关楼市政策出台，会待两会消除不明朗因素后，才开始行动，初步计划5月启动上市计划，集资2亿美元。 * 文汇报

--中渝置地 公布，1月至2月累计之合约销售金额均录得增长，合约销售金额约为16.62亿元人民币，按年大幅上升约334%。

--永亨银行 公布，截至去年12月底止全年纯利倒退16.1%至18亿港元。董事长兼行政总裁冯钰斌表示，相信日后资本比率能够保持，未来派息比率可望维持在35%。 * 大公报

--新地 副董事总经理雷霆表示，过去一年多以来，集团旗下开售的新楼盘均接近沽清，反映订价贴市和合理，强调集团不会减价卖楼。(完)