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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 10:12 BJT

日本股市：日经指数涨幅扩大至2.01%

路透东京3月8日 - 日本股市日经指数 周五盘中涨幅扩大至2.01%，报12,208.58点；东证股价指数 上涨1.24%至1,016.81点。(完)
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