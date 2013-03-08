版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 10:14 BJT

中国商品：1-2月进口原油减少2.4%，大豆进口下降9%--海关

路透北京3月8日 - 中国海关周五公布，1-2月进口原油4,593万吨，减少2.4%；进口大豆768万吨，减少9%。

此外，中国1-2月铁矿砂进口1.2亿吨，下降1.5%；1-2月进口铜64.9万吨，下降27.8%。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐